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Расселл назвал имя ключевого сотрудника, вернувшего «Мерседес» в первые ряды чемпионата

Расселл назвал имя ключевого сотрудника, вернувшего «Мерседес» в первые ряды чемпионата
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Британский пилот Формулы-1, выступающий за коллектив «Мерседес», Джордж Расселл рассказал, что технический директор команды Джеймс Эллисон помог команде вернуться в первые ряды чемпионата и победно закончить первую часть сезона, в которой Расселлу и Льюису Хэмилтону удалось одержать три победы.

«Я думаю, что вклад Джеймса Эллисона в проект принёс нам огромную пользу. У нас в команде всегда были такие таланты, но наличие чёткого руководства и чёткого направления для максимизации реализации таланта инженеров и работников отдела аэродинамики было жизненно необходимым для нас. У Джеймса огромный опыт, поэтому я думаю, что это сыграло важную роль в этом сезоне», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.

На данный момент «Мерседес» занимает четвёртую строчку в Кубке конструкторов, имея на своём счету 329 очков. У «Феррари» — 441.

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