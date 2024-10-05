«Один гонщик и одна команда не должны выигрывать каждую гонку». Расселл — о сезоне-2024

26-летний британский пилот, чемпион GP3 и Формулы-2, выступающий в Формуле-1 за команду «Мерседес», Джордж Расселл высказался по поводу борьбы в сезоне-2024.

«Рост результатов у нас и у «Макларена» определённо стал довольно приятным сюрпризом в этом сезоне, и, возможно, он немного преувеличен на фоне неудач «Ред Булл». Думаю, что мы продвинулись вперёд, но в обычном сезоне один гонщик и одна команда не должны выигрывать каждую гонку.

«Мы, конечно, говорим о катастрофе для «Ред Булл», но такой уровень борьбы и конкуренции должен быть в каждом нормальном сезоне», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.

Ранее Джордж назвал имя ключевого сотрудника «Мерседеса», который помог вернуть команде победы.