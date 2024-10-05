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Марко: если машина «Ред Булл» будет немного хуже, Ферстаппен уравняет шансы

Марко: если машина «Ред Булл» будет немного хуже, Ферстаппен уравняет шансы
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что команда сможет навязать конкуренцию даже в том случае, если машина будет несущественно уступать соперникам.

«В настоящий момент «Макларен» быстр на любой трассе, на любых шинах и при любой погоде. До этого мы находились в такой же ситуации. Однако «Мерседес» тоже может выставить машину-победителя, «Феррари» имеет право голоса.

Борьба может развернуться между четырьмя командами, а не двумя. И если машины будут равны, пусть «Ред Булл» и немного хуже, Макс может уравнять шансы, учитывая, что он способен на чуть большее», — приводит слова Ферстаппена издание Sport.de.

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