«Это позволяет Жюлю существовать сегодня». Отец Бьянки — о 10-й годовщине трагедии сына

Сегодня, 5 октября, наступила десятая годовщина трагического события в мире автоспорта, когда во время Гран-при Японии Формулы-1 в 2014 году тяжёлую травму головы получил пилот «Маруси» Жюль Бьянки, от которой он скончался летом 2015 года. Отец Жюля Филипп Бьянки прокомментировал деятельность Ассоциации Жюля Бьянки, основанную семьёй для помощи людям с черепно-мозговыми травмами. Филипп также коснулся изменений в самой Формуле-1 после аварии сына.

«Ассоциация — это единственный способ, позволяющий Жюлю существовать сегодня. Когда его транспортировали из Японии в коме, то госпитализировали в отделение черепно-мозговой травмы, находящееся в Ницце. Все в отделении относились к нему просто замечательно. Когда Жюль скончался, мы поняли, что в этой больнице так много дел и проблем, с которыми мы можем помочь. Жюль был знаменит, любим, красив, мил… Нам повезло в нашем несчастье, что Жюля разрекламировали, позволив ему остаться в мыслях многих людей. Я встречаю слишком много человек, оплакивающих потерю своего ребёнка, горе которых так и осталось незамеченным.

Мы всегда должны видеть положительную сторону. Должен сказать, это довольно парадоксально. Для нас положительная сторона заключается в том, что мы можем заставить Жюля пережить наши действия с ассоциацией в честь него. Жюль всё ещё активен. Это волшебная сторона всего. Нам всё ещё трудно, но мы делаем всё возможное, чтобы развивать ассоциацию, которую мы создали в память о Жюле. Мы также помогаем больнице «Арчет» в Ницце приобретать лекарства, оборудование и вещи для отделения черепно-мозговых травм, для комфорта пациентов и персонала, который помогал ухаживать за Жюлем.

Усовершенствования, сделанные в Формуле-1, уже спасли других гонщиков, например, они ввели виртуальную машину безопасности, систему «гало» – это даёт некоторое утешение, поскольку память о Жюле жива», — приводит слова Филиппа Бьянки издание Racingnews365.