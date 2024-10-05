«Появилось новое поколение». Вассёр объяснил, почему высоко оценивает Бермана

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о новичке «Хааса» британце Оливере Бермане, до подписания работавшего в итальянской команде.

«Вы можете найти быстрых пилотов. Я не говорю о чём-то исключительном, о необходимой скорости. Вопрос заключается в умении преодолевать уикенд и не совершать ошибок.

В Джидде я был очень впечатлён работой Олли. Он не допустил ошибок ни на старте, ни на пит-стопе, ни в других аспектах, касающихся машины.

Не допустить ни одной ошибки за два дня уикенда… Это впечатляет. Появилось новое поколение гонщиков, которые очень вдумчивы в машине. Они не совершают ошибок», — приводит слова Вассёра издание Speedweek.