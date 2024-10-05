«Он не хочет бить рекорды». Марко — о возможном уходе Ферстаппена из «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о причинах возможного ухода трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена из австрийского коллектива.

«Опасность существует. Макс не тот парень, который хочет побить рекорды [Михаэля] Шумахера или [Льюиса] Хэмилтона. Когда он в машине, он хочет победить, но обстановка должна быть подходящей. Если всё это его больше не устраивает, можно ожидать, что он изо дня в день будет говорить: «Вот и всё!»

Я уже упоминал об этом, но большинство ведущих пилотов имеют положения в своём контракте об уходе из команды, которые связаны с производительностью. У Макса тоже есть такой пункт. Это означает, что только в наших силах обеспечить Ферстаппена болидом, на котором он сможет стабильно побеждать», — приводит слова Марко издание Racingnews365.

Ранее Хельмут порассуждал, сможет ли «Ред Булл» навязать борьбу, если их машина будет совсем немного уступать конкурентам.