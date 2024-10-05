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Ральф Шумахер считает, что преемник Ньюи не справится со своей задачей

Ральф Шумахер считает, что преемник Ньюи не справится со своей задачей
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Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер утверждает, что Пьер Ваше, преемник покидающего Милтон-Кинс Эдриана Ньюи, не способен полноценно заменить легендарного британского конструктора.

«Я думаю, что, вероятно, Пьер Ваше не справится со своей задачей. Возможно, он не сумеет делать это так же хорошо, как Эдриан Ньюи. Ему не хватает взаимосвязи между гонщиком и оптимальным рабочим окном машины.

Я надеюсь, что «Ред Булл» сможет поработать над этим всем, но чувствую, что их ждут трудные времена», — приводит слова Шумахера GP Blog.

После 18 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 52 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 41 очко.

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