«Кадиллак» намерен попасть в Формулу-1 даже без «Андретти» — инсайдер

Компания «Кадиллак» может попытаться попасть в число участников Формулы-1, даже отказавшись от первоначального сотрудничества с «Андретти». Об этом сообщает издание The News Tribune.

«Андретти» в партнёрстве с брендом «Кадиллак» корпорации «Дженерал Моторс» в октябре 2023 года получили одобрение заявки от ФИА. Однако в январе 2024 года американской команде отказало руководство Формулы-1 (ФОМ). Несмотря на это, команда «Андретти» открыла новую штаб-квартиру в Сильверстоуне, наняла много новых сотрудников. Но недавно Майкл Андретти ушёл с поста генерального директора компании, что поставило под вопрос будущее команды во всех автоспортивных сериях.

Однако автоспортивный журналист Маршалл Пруэтт рассказал, что «Кадиллак» может попытаться пробиться в Формулу-1 и в одиночку.

«Несколько лет назад Майкл Андретти и Дэн Таурисс основали компанию Andretti Global. Планы по Ф-1 в силе и не претерпели никаких сбоев. Но я слышал несколько интересных теорий от инсайдеров, что «Кадиллак» хочет двигаться вперёд без «Андретти» — но не без Таурисса и его гигантского финансирования. Посмотрим, что покажет будущее. Я слышал, что есть желание создать что-то более похожее на программу «Кадиллак Рэйсинг Ф-1», и, с учётом всех денег, которые можно заработать, став участником Формулы-1, есть веская причина сделать всё возможное, чтобы быть принятым туда», — приводит слова Пруэтта The News Tribune.