Некоторые специалисты по моторам «Рено» перешли в «Феррари»

Команда «Феррари» воспользовалась закрытием моторного подразделения «Рено» в Вири-Шатийоне и подписала контракты с некоторыми его специалистами. Об этом сообщает американское издание Last Word on Sports со ссылкой на L'Equipe.

Отмечается, что руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр даже сумел подписать контракты с этими инженерами без отпуска по садоводству, а это означает, что они сумеют сравнительно скоро приступить к работе в Маранелло.

Эти технические специалисты и инженеры могут предоставить ценную информацию о двигателе 2026 года, так как у «Рено» могли быть свои уникальные наработки. Более того, французская силовая установка якобы превосходила изначально установленные показатели производительности.