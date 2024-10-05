Lotus с подвеской от машины Ф-1 выставлен на продажу. Его чудом спас один из сотрудников

На торги H&H Classics, которые пройдут 9 октября в Имперском военном музее в Даксфорде, графство Кембриджшир, выставлен единственный в своём роде Lotus Esprit 1980 года выпуска с экспериментальной активной подвеской, разработанной для машины Формулы-1.

Lotus Esprit с активной подвеской Фото: handh.co.uk

Этот автомобиль — предсерийный прототип Essex Turbo Esprit, который был сдан в аренду DeLorean Motor Company, но затем вернулся к Lotus и был доработан инженерами. На машине в том числе появилась активная подвеска, с которой в Формуле-1 команда Lotus начала экспериментировать в 1983 году.

Lotus Esprit с активной подвеской Фото: handh.co.uk

Автомобиль регулярно использовался в маркетинговых акциях Lotus и среди прочего участвовал в съёмках одного из эпизодов шоу Top Gear. Известно, что машину тестировал Найджел Мэнселл, а незадолго до своей смерти её оценил и Колин Чепмен, основатель Lotus.

Lotus Esprit с активной подвеской Фото: handh.co.uk

Когда Lotus перешла под контроль Proton, руководство компании распорядилось уничтожить автомобиль, но его спас Брайан Ангус, который 14 лет был менеджером платформы Esprit и долгое время прятал автомобиль. Теперь машина восстановлена и готова к эксплуатации.

Ожидаемая стоимость лота — £ 70-80 тыс. (€ 83-96 тыс.).