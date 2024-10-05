Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко объяснил, почему у «Макларена» в целом лучший состав пилотов, чем у «Ред Булл»

Марко объяснил, почему у «Макларена» в целом лучший состав пилотов, чем у «Ред Булл»
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко назвал Серхио Переса слабым звеном австрийской команды, объяснив, что у него бывает очень много спадов.

«У Переса случаются спады, мы это знаем. Особенно, если машина изменяется в короткие сроки, ему нужно больше времени для адаптации. Это, безусловно, один из факторов, почему «Макларен» на данный момент сильнее нас с точки зрения состава пилотов. Что касается скорости, он может быть быстрым. Просто у него есть спады, которые становятся всё более и более непредсказуемыми.

Угрожает ли что-то его месту в «Ред Булл»? В Формуле-1 гарантия есть только в том случае, если ты выступаешь, как от тебя требуется», — приводит слова Марко Sport.de.

Материалы по теме
Сейвуд пожаловался на грубые оскорбления и угрозы со стороны фанатов Переса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android