Марко объяснил, почему у «Макларена» в целом лучший состав пилотов, чем у «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко назвал Серхио Переса слабым звеном австрийской команды, объяснив, что у него бывает очень много спадов.

«У Переса случаются спады, мы это знаем. Особенно, если машина изменяется в короткие сроки, ему нужно больше времени для адаптации. Это, безусловно, один из факторов, почему «Макларен» на данный момент сильнее нас с точки зрения состава пилотов. Что касается скорости, он может быть быстрым. Просто у него есть спады, которые становятся всё более и более непредсказуемыми.

Угрожает ли что-то его месту в «Ред Булл»? В Формуле-1 гарантия есть только в том случае, если ты выступаешь, как от тебя требуется», — приводит слова Марко Sport.de.