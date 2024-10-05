«Люди слишком расслабились». Норрис — о недооценке «Ред Булл»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис настаивает, что, несмотря на отличную форму в нынешней фазе сезона-2024, его команде нельзя расслабляться и недооценивать соперников из «Ред Булл».

«Кто-то считает, что 52 очка [отставания от Макса Ферстаппена] не так много? Это много, особенно если Макс финиширует вторым. Такое быстро не отыграть.

Чувствую, что в последние пару месяцев выступал хорошо. Были разные обстоятельства, почему я не везде добился таких же результатов, как в Сингапуре. Но чувствую, что выступал на этом уровне в последние два, три, четыре уикенда. Я хотел бы быть ближе [в чемпионате]. Мы взяли ситуацию под контроль и движемся вперёд.

Я доволен, но нам нужно продолжать усердно работать, потому что я уверен: «Ред Булл» будет догонять. А я хочу, чтобы мои гонки были приятными и лёгкими! На данный момент у нас всё хорошо. Хочу, чтобы это продолжалось! К чёрту этот перерыв, хочу в Остин.

Команда делает потрясающую работу, но нам предстоит борьба с «Ред Булл». Люди слишком легко списывают их со счетов. Мы ведь боремся с «Ред Булл», с Максом Ферстаппеном. Они доминировали в нашем спорте последние несколько лет, они — серьёзные соперники.

Мне кажется, люди слишком расслабились. Они [«Ред Булл»] сделают всё, что смогут», — приводит слова Норриса Crash.