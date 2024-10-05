В «Ауди» рассказали, рассматривали ли они отказ от разработки своего мотора

Генеральный директор «Ауди» Гернот Долльнер рассказал, рассматривала ли немецкая компания отказ от производства собственных двигателей под новый регламент Формулы-1, как это сделала французская компания «Рено».

«Нет, это даже не обсуждалось. У «Ауди» долгосрочные планы на Формулу-1. Ранее наблюдательный совет компании принял решение полностью взять под контроль «Заубер», и в конце июля мы начали перестраивать нашу структуру управления под дальнюю перспективу», — приводит слова Долльнера Planet F1.

Ранее сообщалось, что в «Рено» приняли решение отказаться от производства двигателей для Формулы-1 на заводе в Вири-Шатийоне.