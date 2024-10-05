Мэнселл объяснил, почему переход в «Феррари» — это волшебный для Хэмилтона ход

Чемпион Формулы-1 1992 года Найджел Мэнселл поддержал решение Льюиса Хэмилтона перейти в «Феррари» и выразил уверенность, что в составе «Скудерии» семикратный чемпион поборется за очередной титул.

«Я всегда был поклонником Льюиса Хэмилтона и предсказывал, что он станет одним из лучших. Он это сделал. Его много критикуют. Думаю, то, что он сделал сейчас, перейдя в «Феррари» под конец карьеры, — это волшебный для него ход. Выступать за «Феррари» это нечто особенное и невероятное, и он будет этим вдохновляться.

Дайте Льюису машину и он справится с работой, и поэтому я предсказываю, что он прекрасно проведёт время в «Феррари». Он снова будет мотивирован, и я ожидаю, что Льюис в 2025 году поборется за чемпионство.

Льюис порой эксцентричен, но он — выдающийся человек. Никто не отнимет у него его достижений. Да, у него были самые фантастические машины, поддержка и всё остальное, но Льюис великолепен. Надеюсь, в следующем году он справится», — приводит слова Мэнселла RacingNews365.