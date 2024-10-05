Экс-пилот Ф-1 заявил, что Ферстаппен не сможет морально уничтожить Цуноду

Бывший гонщик Формулы-1, эксперт Sky Sports Энтони Дэвидсон не понимает, почему «Ред Булл» не рассматривает Юки Цуноду серьезным кандидатом на роль напарника Макса Ферстаппена. 45-летний гонщик считает, что Ферстаппену не удалось бы морально подавить японца.

«Возможно, Даниэль Риккардо когда-то и был в состоянии уверенно опережать Цуноду, но я считаю, что Юки с момента своего прихода в Формулу-1 стал гораздо сильнее.

Все эти гонщики приходят, возвращаются — Лиам Лоусон или Риккардо. Ник де Врис также пытался с ним потягаться — и он продолжает каждый раз побеждать их. Это не может быть просто совпадением. Так почему мы не слышим о шансе Юки заменить Серхио Переса? Может он будет лучше? Он задиристый гонщик. Я не могу себе представить, чтобы Макс мог его морально уничтожить. Он стойкий человек. Думаю, именно с этим столкнулся Риккардо, и никто на самом деле не акцентировал на этом внимание», — приводит слова Дэвидсона GP Blog.