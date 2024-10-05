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«Это заслуживает уважения». Сайнс-старший поддержал переход сына в «Уильямс»

«Это заслуживает уважения». Сайнс-старший поддержал переход сына в «Уильямс»
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Легендарный раллист Карлос Сайнс-старший поддерживал своего сына, гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса-младшего в его решении выбрать «Уильямс» в качестве варианта продолжения карьеры в Формуле-1.

«Я всегда был в этом вопросе на его стороне. Этот год был трудным для него, перед началом сезона возникла эта история перехода Льюиса Хэмилтона в «Феррари», и это была сложная ситуация. Я и мой племянник помогали ему, как могли, искали все возможные варианты.

Это его решение, и нужно его уважать. Это было нелёгкое решение. Было три или четыре варианта, и в конечном итоге он сам определил своё будущее, и мы максимально поддерживаем его. Проект «Уильямса» развивается, в конце сезона они выступают сильнее, чем раньше, и мы верим, что в следующем году этот прогресс продолжится. Карлос серьёзный гонщик, он четко знает, где он должен быть», — приводит слова Сайнса-старшего Marca.

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