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Сергей Кузнецов и Иван Пальмин стали победителями квалификации Кубка России по дрифту

Сергей Кузнецов и Иван Пальмин стали победителями квалификации Кубка России по дрифту
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В Ростове-на-Дону на гоночной конфигурации стадиона «Ростов Арена» завершилась квалификация первого в истории Кубка России «Teboil Суперфинал РДС». В заездах участвовали 25 представители двух ведущих чемпионатов страны: Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) и межрегиональной серии RDS Europe. В субботу состоялись квалификация и парные заезды Топ-32, определившие участников воскресных дуэлей.

Кубок России по дрифту

Кубок России по дрифту

Фото: RDS GP

В рамках общей квалификационной сессии зачёт шёл отдельно для представителей RDS Europe и RDS GP. По итогам субботы стали известны имена двух победителей в сессии сольных проездов. Среди участников из «младшей» серии лучшим стал пилот Carville Racing Иван Пальмин, неделю назад завоевавший бронзовую награду в личном зачёте RDS Europe PRO 2024. На семи прошедших этапах сезона он четырежды становился лучшим в сольных проездах. Свою первую попытку Пальмин обнулил ошибкой под самый конец оцениваемого участка, однако во второй выдал заезд, которого хватило для победы, показав результат 98,5 балла из 100.

В подгруппе пилотов RDS GP лучшим стал представитель АВТОБАН AIMOL Сергей Кузнецов, который за рулём российского гиперкара Flanker F первой же попыткой проехал на максимально возможные 100 баллов.

Кубок России «Teboil Суперфинал РДС». «Ростов Арена». Топ-16:

Сергей Кузнецов — Олег Серафименко
Дмитрий Ермохин — Георгий Чивчян
Данила Воробьёв — Илья Полищук
Антон Мифсуд — Арсений Варавин
Иван Пальмин — Александр Мезенцев
Кирилл Мацкевич — Артём Лейтис
Андрей Астапов — Роман Тиводар
Григорий Гусев — Никита Шиков

6 октября продолжится борьба за призовые места Кубка России «Teboil Суперфинал РДС». Парные заезды Топ-16 определят пилотов, из которых будут сформированы пары участников дальнейших стадий, вплоть до финала. По итогам дуэлей будут выявлены победитель и призёры первого в истории Кубка России по дрифту.

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