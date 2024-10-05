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Карлос Сайнс назвал своего лучшего друга в Формуле-1

Карлос Сайнс назвал своего лучшего друга в Формуле-1
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс назвал бывшего напарника по «Макларену» Ландо Норриса своим лучшим другом в Формуле-1.

«Помимо моей команды, потому что друзья внутри команды… Друг — это сильное слово, которое я не очень люблю использовать. Лучшие отношения в паддоке из всех гонщиков и инженеров у меня с по-прежнему с Ландо [Норрисом] и некоторыми из моих инженеров — Том Сталлард, Рикки [Риккардо Адами]», — приводит слова испанца официальный сайт Формулы-1.

На данный момент Сайнс занимает пятое место в личном зачете чемпионата, на его счету 190 очков.

Напомним, со следующего года Карлос Сайнс будет выступать за «Уильямс». Его место в «Феррари» займёт Льюис Хэмилтон.

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