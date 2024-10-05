Вильнёв: обычные гонщики страдают на машинах Ньюи

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв настаивает, что только самые талантливые гонщики способны хорошо выступать на построенных Эдрианом Ньюи машинах, поскольку эти болиды максимально раскрывают свой потенциал лишь в узком рабочем окне.

«По моему опыту, Эдриан Ньюи всегда делал очень точные в управлении машины. У них всегда было узкое рабочее окно, но в нём они демонстрировали превосходные результаты.

Это машина не для всех. Он делает машины для исключительных гонщиков, и исключительные гонщики будут сильны в этих машинах; обычный гонщик будет в такой страдать», — приводит слова Вильнёва Marca.

Напомним, со следующего года Эдриан Ньюи будет конструировать машины для команды «Астон Мартин».