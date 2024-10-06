Электрический Taycan Turbo GT стал самым быстрым Porsche по разгону до 100 км/ч

В рамках испытаний, организованных изданием Car and Driver, электромобиль Porsche Taycan Turbo GT разогнался до 100 км/ч быстрее чем за две секунды и стал, таким образом, самым динамичным дорожным автомобилем марки.

Porsche Taycan Turbo GT Фото: Porsche

Заезды проходили в двух направлениях, и в одном из них автомобиль разогнался до 100 км/ч за 1,898 секунды, а в другом — за 1,910. Таким образом, Porsche Taycan Turbo GT засчитано среднее время разгона 1,9 секунды. До этого самой динамичной моделью Porsche считалась 918 Spyder — она в тестах Car and Driver в 2014 году развила 100 км/ч за 2,1 секунды.

Porsche Taycan Turbo GT Фото: Porsche

В Car and Driver отмечают, что использовавшийся на тестах Porsche Taycan Turbo GT не обладал пакетом Weissach, с которым масса автомобиля на 75 килограммов легче. То есть в теории электромобиль мог бы достичь 100 км/ч за меньшее время.

Porsche Taycan Turbo GT Фото: Porsche

Porsche Taycan Turbo GT был представлен в марте 2024 года и стал самым мощным дорожным автомобилем марки — его силовая установка генерирует 760 кВт (1033 л. с.). Отметим также, что Ларс Керн проехал на этом автомобиле круг по «Северной петле» «Нюрбургринга» за 7.07,55, благодаря чему Taycan Turbo GT стал быстрейшим четырёхдверным дорожным автомобилем на «Нордшляйфе».

Напомним, рекорд по разгону до 100 км/ч среди дорожных автомобилей принадлежит гиперкару Rimac Nevera, которому на это требуется 1,76 секунды.