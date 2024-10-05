В «Феррари» не считают, что «Макларен» силён только благодаря аэродинамической трубе

Главный гоночный инженер «Феррари» Джок Клиа не считает, что превосходная форма «Макларена» обусловлена исключительно ее совершенно новой аэродинамической трубой.

«Только ли благодаря своей трубе они вырвались вперёд? Честно говоря, я не знаю ответа на этот вопрос, но у меня есть достаточно хорошее общее представление о том, что происходит, просто благодаря моему опыту. Это очень большая картина. Например, насколько точна наша аэродинамическая труба, насколько в ней состарились приводы и механизмы, и какое это имеет влияние?

Честно говоря, я понятия не имею и не хотел бы говорить, что именно в этом причина успеха «Макларена». Они просто хорошо поработали в этом сезоне. Но и мы в значительной степени сократили разрыв», — приводит слова Клииа RacingNews365.

Напомним, «Астон Мартин» достраивает свою новую трубу. У «Ред Булл» и «Феррари» на данный момент остаются устаревшие, не модернизированные аэродинамические трубы.