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В «Феррари» не считают, что «Макларен» силён только благодаря аэродинамической трубе

В «Феррари» не считают, что «Макларен» силён только благодаря аэродинамической трубе
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Главный гоночный инженер «Феррари» Джок Клиа не считает, что превосходная форма «Макларена» обусловлена исключительно ее совершенно новой аэродинамической трубой.

«Только ли благодаря своей трубе они вырвались вперёд? Честно говоря, я не знаю ответа на этот вопрос, но у меня есть достаточно хорошее общее представление о том, что происходит, просто благодаря моему опыту. Это очень большая картина. Например, насколько точна наша аэродинамическая труба, насколько в ней состарились приводы и механизмы, и какое это имеет влияние?

Честно говоря, я понятия не имею и не хотел бы говорить, что именно в этом причина успеха «Макларена». Они просто хорошо поработали в этом сезоне. Но и мы в значительной степени сократили разрыв», — приводит слова Клииа RacingNews365.

Напомним, «Астон Мартин» достраивает свою новую трубу. У «Ред Булл» и «Феррари» на данный момент остаются устаревшие, не модернизированные аэродинамические трубы.

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