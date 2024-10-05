Карлос Сайнс назвал кумиров золотой эры Формулы-1

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о том, как он влюбился в Формулу-1. Отец испанца — двукратный чемпион WRC, однако Сайнс-младший стал грезить «королевой автоспорта, наблюдая за сражениями Михаэля Шумахера, Фернандо Алонсо и Кими Райкконена.

«В 2000-х годах я следил за битвой Михаэля Шумахера, Фернандо Алонсо и Кими Райкконена. Думаю, эта была золотая эра для Формулы-1. Просто видеть их… Они были моими кумирами, когда мне было 10 лет, и когда они боролись за чемпионство», — приводит слова Сайнса официальный сайт Формулы-1.

На данный момент у Сайнса есть одна победа в сезоне-2024, которую он одержал в Мельбурне. Карлос занимает пятое место в личном зачете, на его счету 190 очков. Со следующего года Карлос Сайнс будет выступать за «Уильямс». Его место в «Феррари» займёт Льюис Хэмилтон.