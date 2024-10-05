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«Мы изучили их все». Стелла высказался о неудачных стартах Норриса

«Мы изучили их все». Стелла высказался о неудачных стартах Норриса
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о неудачных стартах своего пилота Ландо Норриса. В сезоне-2024 Ландо, стартуя с поула, неоднократно упускал лидерство к концу первого круга, сломив эту неприятную традицию лишь на Гран-при Сингапура.

«Я не спорю, на первый взгляд, Ландо мог лучше проводить старт и подходить к первому повороту на первом круге. Но после небольшого анализа всей нашей группой, включая самого Ландо, мы изучили весь сезон, каждый старт и каждый первый круг — изучили их все. И, честно говоря, мы не увидели, что он сильно проигрывал в плане эффективности даже в тех случаях, когда стартовал с поула и не был первым в конце первого круга», — приводит слова Стеллы Formu1aUno.

После 18 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 52 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 41 очко.

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