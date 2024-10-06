Боттас хочет больше денег от «Ауди», у Мика Шумахера появились шансы на контракт — Blick

Финский гонщик «Кик-Заубера»/«Ауди» Валттери Боттас затребовал у своей команды более высокую зарплату, это может сорвать продление его контракта с командой из Хинвила. Об этом сообщает швейцарское издание Blick.

Сообщается, что, поскольку Габриэл Бортолето и Франко Колапинто недоступны из-за их связей с «Маклареном» и «Уильямсом» соответственно, то у Мика Шумахера появились шансы стать боевым пилотом «Кик-Заубера»/«Ауди» на следующий год. Сам Боттас сейчас катается на велосипеде во Фландрии (Бельгия).

В настоящий момент Мик Шумахер является резервным гонщиком «Мерседеса». В немецкую команду пилот перешёл после того, как не смог остаться в американском «Хаасе» по завершении сезона-2022.