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Боттас хочет больше денег от «Ауди», у Мика Шумахера появились шансы на контракт — Blick

Боттас хочет больше денег от «Ауди», у Мика Шумахера появились шансы на контракт — Blick
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Финский гонщик «Кик-Заубера»/«Ауди» Валттери Боттас затребовал у своей команды более высокую зарплату, это может сорвать продление его контракта с командой из Хинвила. Об этом сообщает швейцарское издание Blick.

Сообщается, что, поскольку Габриэл Бортолето и Франко Колапинто недоступны из-за их связей с «Маклареном» и «Уильямсом» соответственно, то у Мика Шумахера появились шансы стать боевым пилотом «Кик-Заубера»/«Ауди» на следующий год. Сам Боттас сейчас катается на велосипеде во Фландрии (Бельгия).

В настоящий момент Мик Шумахер является резервным гонщиком «Мерседеса». В немецкую команду пилот перешёл после того, как не смог остаться в американском «Хаасе» по завершении сезона-2022.

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