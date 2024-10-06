«Любая ссора, любая политика внутри команды не идут на пользу». Масса — о «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 бразилец Фелипе Масса считает, что внутренние дрязги не идут на пользу команде «Ред Булл» и не помогают Максу Ферстаппену в борьбе за чемпионство в сезоне-2024.

«Любая ссора, любая политика внутри команды не идут на пользу. Я не вижу ситуацию изнутри и не могу сказать точно, не знаю всего, что там происходит, но это точно не помогает им.

Но то, что происходит в этом чемпионате, после того, что произошло в начале, — это то, что все хотят видеть в Формуле-1: много борющихся за победу команд, много борющихся за победу гонщиков.

Осталось ещё шесть гонок, и произойти может всё что угодно. Пилотам придётся нелегко. Макс Ферстаппен очень силён, огромный талант, отличный гонщик. Но то, что происходит внутри команды, нехорошо, поскольку политика не помогает, ссоры и политика мешают работе людей», — приводит слова Массы RacingNews365.