Баньяя выиграл ГП Японии MotoGP, Мартин — 2-й после старта 11-м, Марк Маркес — 3-й

Сегодня, 6 октября, в посёлке Мотэги прошёл этап Гран-при Японии в рамках серии MotoGP, победу в котором одержал итальянский действующий чемпион из команды «Дукати» Франческо Баньяя. Вторым финишировал лидер сезона-2024 испанец Хорхе Мартин («Дукати»). Мартин стартовал с 11-й позиции. Третье место досталось другому испанскому представителю «Дукати» Марку Маркесу.

Выигравший квалификацию дебютант сезона из «КТМ» Педро Акоста вновь потерпел падение со своего байка. В спринте он упал за четыре круга до конца, будучи лидером заезда. Во время основной гонки он преследовал Баньяю и также потерял контроль над мотоциклом.

Гран-при Японии. Результаты гонки:

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 42:09.790.

2. Хорхе Мартин («Дукати») +1.189.

3. Марк Маркес («Дукати») +3.822.

4. Энеа Бастьянини («Дукати») +4.358.

5. Франко Морбиделли («Дукати») +17.940.

6. Брэд Биндер («КТМ») +18.502.

7. Марко Бедзекки («Дукати») +19.371.

8. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +20.199.

9. Алеш Эспаргаро («Априлья») +30.442.

10. Джек Миллер («КТМ») +31.184.

Положение в личном зачёте после Гран-при Японии (топ-10):

1. Хорхе Мартин — 372.

2. Франческо Баньяя — 357.

3. Энеа Бастьянини — 300.

4. Марк Маркес — 295.

5. Педро Акоста — 181.

6. Брэд Биндер — 173.

7. Маверик Виньялес — 163.

8. Алеш Эспаргаро — 127.

9. Фабио Ди Джаннантонио — 126.

10. Франко Морбиделли — 125.