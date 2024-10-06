Баньяя выиграл ГП Японии MotoGP, Мартин — 2-й после старта 11-м, Марк Маркес — 3-й

Сегодня, 6 октября, в посёлке Мотэги прошёл этап Гран-при Японии в рамках серии MotoGP, победу в котором одержал итальянский действующий чемпион из команды «Дукати» Франческо Баньяя. Вторым финишировал лидер сезона-2024 испанец Хорхе Мартин («Дукати»). Мартин стартовал с 11-й позиции. Третье место досталось другому испанскому представителю «Дукати» Марку Маркесу.
Выигравший квалификацию дебютант сезона из «КТМ» Педро Акоста вновь потерпел падение со своего байка. В спринте он упал за четыре круга до конца, будучи лидером заезда. Во время основной гонки он преследовал Баньяю и также потерял контроль над мотоциклом.
Гран-при Японии. Результаты гонки:
1. Франческо Баньяя («Дукати») — 42:09.790.
2. Хорхе Мартин («Дукати») +1.189.
3. Марк Маркес («Дукати») +3.822.
4. Энеа Бастьянини («Дукати») +4.358.
5. Франко Морбиделли («Дукати») +17.940.
6. Брэд Биндер («КТМ») +18.502.
7. Марко Бедзекки («Дукати») +19.371.
8. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +20.199.
9. Алеш Эспаргаро («Априлья») +30.442.
10. Джек Миллер («КТМ») +31.184.
Положение в личном зачёте после Гран-при Японии (топ-10):
1. Хорхе Мартин — 372.
2. Франческо Баньяя — 357.
3. Энеа Бастьянини — 300.
4. Марк Маркес — 295.
5. Педро Акоста — 181.
6. Брэд Биндер — 173.
7. Маверик Виньялес — 163.
8. Алеш Эспаргаро — 127.
9. Фабио Ди Джаннантонио — 126.
10. Франко Морбиделли — 125.