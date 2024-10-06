«Сейчас гораздо больше измерений и граней». Вольф — о том, станет ли Антонелли Хэмилтоном

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф рассказал, сможет ли юниор немецкой команды Андреа Кими Антонелли повторить путь успеха семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона.

«Я думаю, что проект Антонелли, который вдохновил меня больше всего, очень похож на карьеру Хэмилтона. Но рост Льюиса в юниорских категориях и его влияние в Формуле-1 произошли в то время, когда можно было протестировать гораздо больше, чем Кими сейчас.

Рон [Деннис, бывший руководитель «Макларена»] тогда сказал, что Льюису нужно сильно постараться привыкнуть к Формуле-1, в том числе потому, что [Фернандо] Алонсо был в «Макларене». Однако проблем для Льюиса не случилось, он сразу же стал конкурентоспособным и добился успеха. При нынешней подготовке Кими сможет прыгнуть в нашу машину и стать конкурентоспособным.

Однако сейчас Формула 1 — это другое животное, чем во время дебюта Хэмилтона. По сравнению с прошлым, в ней гораздо больше измерений и граней. Давление и социальные сети усиливаются, поэтому я думаю, что важно продолжать двигаться в правильном направлении, сохранять правильные приоритеты и избегать того, что не является существенным. Но наша цель — создать новую историю успеха, как это произошло с Хэмилтоном», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

Льюис проводит свой последний сезон в стане «Мерседеса», после чего присоединится к итальянской команде «Феррари». Антонелли станет боевым пилотом немецкой команды в сезоне-2025.