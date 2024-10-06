Жак Вильнёв рассказал, справятся ли «Ред Булл» и Ферстаппен с проблемами в сезоне-2024

53-летний канадский автогонщик, являющийся чемпионом серии IndyCar и Формулы-1, Жак Вильнёв заявил, что трёхкратный чемпион в составе «Ред Булл» Макс Ферстаппен вместе с коллективом справится с проблемами болида.

«В команде, по их собственному признанию, понимают, в чём проблема, поэтому важно начать над ней работать. Могу поспорить, что они добьются положительной динамики. И они будут продолжать это делать. Так что с Максом всё будет хорошо», — приводит слова Вильнёва издание GPblog.

После 18 этапов Макс Ферстаппен является лидером чемпионата, имея на своём счету 331 очко. У преследующего его Ландо Норриса («Макларен») — 279.