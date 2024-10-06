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Гонщик «Кик-Заубера» примет участие в необычном чемпионате мира по велогонкам

Гонщик «Кик-Заубера» примет участие в необычном чемпионате мира по велогонкам
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5 октября финский пилот Формулы-1 из команды «Кик-Заубер» Валттери Боттас вместе со своей возлюбленной австралийской велогонщицей Тиффани Кромвель прошёл квалификацию в возрастной категории 35-38 лет чемпионата мира по гравийному велоспорту (UCI Gravel World Championships).

Основная гонка пройдёт сегодня, 6 октября. Старт велозаезда пройдёт в немецком городе Галле, а финиш состоится в бельгийском Лювене.

«Типичная финская решимость», — прокомментировал в социальных сетях свой успех в квалификации Боттас.

Ранее стало известно, что Боттас затребовал у «Кик-Заубера» на сезон-2025 более высокую зарплату, что вызывает сложности в подписании нового контракта с гонщиком.

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