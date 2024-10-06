Ферстаппен объяснил, почему проблемы с машиной не мешали победам на старте сезона

27-летний потомственный гонщик и трёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, когда заметил проблемы на болиде RB20 в сезоне-2024.

«Поначалу я также был удивлён возникшими трудностями с машиной, но если посмотреть, в чём заключались наши проблемы, то это становится объяснимо. В какой-то момент мы пошли не в том направлении. Другие команды либо ещё не сталкивались с этим конкретным переломным моментом, либо разрабатывали машину немного по-другому пути. Это всегда сложно оценить.

В начале сезона я понял, что ощущения сильно отличаются от прошлогодней машины с точки зрения баланса. На тот момент наша машина всё ещё была намного быстрее остальных, или, может быть, я должен сказать, что остальные тогда были не так хороши, поэтому на том этапе мы ещё могли компенсировать наши трудности. В последующих гонках всё стало хуже. И что самое неприятное, в какой-то момент нашей машиной стало очень трудно управлять, и в то же время другие коллективы добились реального прогресса», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport.

Из 18 Гран-при Ферстаппен одержал победу в семи гонках. Последняя победа досталась нидерландцу на Гран-при Испании в Барселоне.