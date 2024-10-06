Никита Мазепин встретился с популярным блогером Хасбиком

25-летний известный российский автогонщик, выступавший в Формуле-1 за команду «Хаас», Никита Мазепин встретился с популярным 22-летним блогером Хасбуллой Магомедовым, известным как Хасбик.
Фото: Из личного архива Мазепина
Хасбулла при помощи Никиты прокатился на багги по бездорожью.
Фото: Из личного архива Мазепина
Хасбик с сентября 2022 года является амбассадором промоушена смешанных единоборств UFC.
Фото: Из личного архива Мазепина
Ранее издание ТАСС сообщило, что Швейцария исключила Никиту Мазепина из санкционных списков.
«Хаас» расторг контракт с Мазепиным 5 марта 2022 года. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Кроме того, американская команда разорвала соглашение с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».