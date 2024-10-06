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Никита Мазепин встретился с популярным блогером Хасбиком

Никита Мазепин встретился с популярным блогером Хасбиком
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25-летний известный российский автогонщик, выступавший в Формуле-1 за команду «Хаас», Никита Мазепин встретился с популярным 22-летним блогером Хасбуллой Магомедовым, известным как Хасбик.

Фото: Из личного архива Мазепина

Хасбулла при помощи Никиты прокатился на багги по бездорожью.

Фото: Из личного архива Мазепина

Хасбик с сентября 2022 года является амбассадором промоушена смешанных единоборств UFC.

Фото: Из личного архива Мазепина

Ранее издание ТАСС сообщило, что Швейцария исключила Никиту Мазепина из санкционных списков.

«Хаас» расторг контракт с Мазепиным 5 марта 2022 года. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Кроме того, американская команда разорвала соглашение с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».

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