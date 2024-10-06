Ферстаппен рассказал, есть ли связь между старой аэротрубой команды и балансом болида

Трёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о сложностях работы днища на болидах 2024 года и о том, как связана устаревшая аэротруба австрийской команды с проблемами баланса машины RB20.

«Это кажется сложнее, чем все думают. На данный момент даже «Макларен» сдерживает установку нового днища, в котором они не до конца уверены. Обновления гораздо более чувствительны, чем во время действия предыдущих правил.

Об этом очень сложно говорить, но сделать всё правильно гораздо труднее, чем с прошлыми машинами. Это правда, что у нас довольно старая аэродинамическая труба, но до этого года в ней всё было правильно. Некоторые вещи просто сложно понять. Вы видите это и со всеми другими командами, кроме «Макларена». У всех команд были свои проблемы, включая команды с современными аэродинамическими трубами.

Я думаю, что чрезвычайно сложно точно настроить всё или получить из них именно правильные данные. Это может зависеть от множества вещей в самой аэродинамической трубе или того, как они коррелируют с тем или иным автодромом», — приводит слова Макса издание Motorsport.

За прошедшие полтора сезона с проблемами днища на машинах с граунд-эффектом столкнулись такие коллективы, как «Мерседес» и «Феррари».

Ранее Ферстаппен рассказал, за счёт чего «Ред Булл» удавалось компенсировать проблемы в начале сезона-2024.