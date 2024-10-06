Мэнселл считает, что в «Феррари» зря отказались от подписания Ньюи

71-летний легендарный чемпион Формулы-1 Найджел Мэнселл заявил, что итальянский коллектив «Феррари» зря отказался подписывать контракт с именитым инженером Эдрианом Ньюи.

«Тот факт, что Ньюи перешёл в «Астон Мартин», очень мудр, потому что он не будет вовлечён в политику «Феррари» и связанную с ней шумиху. Я думаю, что «Феррари» следует немного зализать раны, потому что они должны были заполучить его, но все почести достались «Астон Мартин».

Как только я услышал, что «Феррари», возможно, отказывается от зарплаты, которую хотел Эдриан, я подумал, что это было недальновидно с их стороны. Они упустили прекрасный шанс, потому что тот, кто получит Ньюи, я почти уверен, проведёт несколько фантастических лет», — приводит слова Мэнселла издание Racingnews365.

При Ньюи Мэнселл стал чемпионом в составе «Уильямса» в 1992 году. Его успех на машинах, сконструированных Эдрианом, повторили в 1993 году Ален Прост, в 1996-м — Деймон Хилл, и в 1997-м — Жак Вильнёв.