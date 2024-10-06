В McLaren представили W1. Это самый мощный дорожный автомобиль марки

Компания McLaren представила свой новый суперкар — гибридный W1, который стал духовным наследником знаменитых F1 и P1. Мощность двигателя W1 составляет 937 кВт (1275 л. с.), что делает его самым мощным дорожным McLaren в истории — ранее этот титул носил Speedtail, силовая установка которого развивает 772 кВт (1050 л. с.).

McLaren W1 Фото: McLaren

Дата презентации автомобиля была выбрана не случайно: премьера приурочена к 50-летию первого чемпионского титула McLaren в Формуле-1 — 6 октября 1974 года по итогам Гран-при США Эмерсон Фиттипальди стал двукратным чемпионом мира.

McLaren W1 Фото: McLaren

В основе силовой установки McLaren W1 совершенно новый 4-литровый твин-турбо двигатель MHP-8 V8, который вместе с гибридной составляющей генерирует 937 кВт (1275 л. с.). Таким образом, при сухой массе в 1399 килограммов соотношение мощности к массе у W1 составляет 911 лошадиных сил на тонну.

McLaren W1 Фото: McLaren

До 100 км/ч McLaren W1 разгоняется за 2,7 секунды, за 5,8 достигает отметки в 200 км/ч, а его максимальная скорость — 350 км/ч. Также сообщается, что четверть мили McLaren W1 способен проехать быстрее чем за 9,6 секунды.

McLaren W1 Фото: McLaren

Автомобиль обладает активной аэродинамикой. Так, водителю доступны активный передний сплиттер и регулируемый задний спойлер, который может менять не только угол атаки, но и собственное положение относительно корпуса, двигаясь в пределах 30 см. Сообщается, что машина обладает граунд-эффектом и генерирует более тонны прижимной силы.

McLaren W1 будет выпущен тиражом 399 экземпляров, стоимость машины — $ 2,1 млн.