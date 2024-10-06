Ферстаппен верит, что худшее для «Ред Булл» позади

27-летний потомственный гонщик Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил надежду, что после обновлений в Баку трудные времена для коллектива в сезоне-2024 закончились.

«Да, наша ситуация становится лучше. Для нас это уже был хороший шаг [обновления в Баку]. Я действительно думаю, что сейчас мы движемся в правильном направлении, но это займёт некоторое время. За одну-две недели подобную ситуацию невозможно кардинально перевернуть.

Но думаю, что худшее в сезоне позади, и команда тоже осталась довольна тем, что увидела в Баку, а я продолжу надеяться, что мы продолжим делать правильные шаги», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport.

Ранее Ферстаппен рассказал о проблемах настройки болида в нынешнем сезоне.