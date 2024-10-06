Бывший руководитель «Форс Индии» признался, что платил сотрудникам из своего кармана

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Форс Индия» Отмар Зафнауэр, признался, что периодами тратил на зарплату сотрудникам команды собственные деньги.

Журналист. Это правда, что Вы выдавали зарплату сотрудникам из своего кармана? Не могли бы Вы дать нам представление о том, сколько это было денег?

Зафнауэр. Я делал это дважды. Речь шла о миллионах, и я знал, что зарплату выдавать им никто не будет. И знаю, как это тяжело для людей. Понимаете, некоторые люди живут от зарплаты до зарплаты, и я это осознаю. Поэтому остаться в стороне было невозможно… Нам нужно было дать людям зарплату.

Журналист. И Вы сообщили своей команде, что оплатите их труд?

Зафнауэр. Только некоторые люди знали, откуда пришли деньги. Но понимаю, что многие люди с радостью сказали бы всем, даже кричали бы об этом: «Я только что выплатил вам всю зарплату!» Но нет, я не такой человек.

Ранее Зафнауэр прокомментировал свой уход из «Альпин».