В Формуле-Е могут внедрить правило «золотого круга»

Формула-E рассматривает возможность начисления бонусных очков за лидерство на случайно выбранных кругах, это правило будет называться «Золотой круг». Об этом сообщает издание The Race.

Ожидается, что эта идея станет частью нового спортивного регламента, который будет опубликован в конце этого месяца. Новая идея может быть реализована в некоторых гонках предстоящего сезона, который стартует в декабре в Сан-Паулу.

Отмечается, что организаторы озвучили командам эти планы в прошлом месяце и, по данным нескольких источников, были встречены довольно скептически.

Суть идеи заключается в том, что каждый уикенд два круга гонки будут выбираться случайным образом и за лидерство на них будет присуждаться бонусное очко. Номера кругов будут сообщаться до начала уикенда.