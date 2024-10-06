Голливудский актёр Киану Ривз занял 25-е место в дебютной гонке на профессиональном уровне

Знаменитый голливудский актёр Киану Ривз занял 25-е место в финальной гонке сезона североамериканского Кубка Toyota Gazoo Racing в Индианаполисе. Киану выступил за рулём машины Eagles Canyon Racing powered by Fast Track под номером 92.

Ривз квалифицировался 31-м из 35 участников, а по ходу гонки поднимался на 21-ю позицию, но в итоге финишировал на 25-м месте. У актёра был вылет с трассы на траву, но он смог вернуться и продолжить гонку. 6 октября состоится вторая гонка этапа.

Это была первая гонка Киану на профессиональном уровне. В 2009 году он выиграл гонку Toyota Grand Prix of Long Beach среди знаменитостей.

Канадский актёр является заядлым поклонником автоспорта. Он был ведущим документального фильма «Браун: Невероятная история Формулы-1» и не раз приглашался в паддоки Формулы-1, MotoGP и IndyCar.