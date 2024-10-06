Ферстаппен рассказал, продолжит ли он протестовать на пресс-конференциях ФИА

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил, какие у него планы на предстоящие пресс-конференции ФИА. Ранее Международная автомобильная федерация обязала Макса Ферстаппена провести «определённую работу в интересах общественности». В ответ Макс после квалификации и гонки Гран-при Сингапура устроил акции протеста, отказавшись нормально общаться с журналистами на пресс-конференции.

«Продолжу ли протест? Давайте сначала отдохнём от всего этого, от Формулы-1 — по крайней мере две недели — и снова поедем в Остин, посмотрим, как обстоит ситуация. Я всегда буду самим собой. Я не буду меняться из-за того, что произошло в Сингапуре, не буду менять то, как веду себя в жизни и в Формуле-1», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

После 18 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 52 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 41 очко.