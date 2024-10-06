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Гюнтер Штайнер назвал самого противного руководителя команды в паддоке Формулы-1

Гюнтер Штайнер назвал самого противного руководителя команды в паддоке Формулы-1
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Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на вопрос, кто из коллег в периоды их доминирования раздражал его больше — руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф или руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

«Кто был более раздражающим из топов? Я бы сказал, Кристиан! С ним всё было слишком драматично. С Тото никогда не было никакой драмы — «мы побеждаем, потому что мы лучшие!» — сказал Штайнер в подкасте Red Flags.

После 18 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 52 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 41 очко.

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