«Потеря мотивации, появление подружки». Хельмут Марко — о причинах потери формы гонщиками

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признался, что был впечатлён скоростью новичка «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, но считает, что пока рано слишком нахваливать его.

«Я был впечатлён его скоростью в Монце [в первой тренировке Гран-при Италии]. Но ещё рано говорить, повторит ли он путь Макса Ферстаппена. Макс — это Макс. Сначала Кими должен это доказать. Бывает, гонщики теряют мотивацию, у них появляется подружка или они теряют хватку. Всё это уже случалось», — приводит слова Марко Planet F1.

Напомним, 18-летний Андреа Кими Антонелли в следующем сезоне будет выступать за «Мерседес», где он заменит уходящего в «Феррари» Льюиса Хэмилтона.