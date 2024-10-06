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«Потеря мотивации, появление подружки». Хельмут Марко — о причинах потери формы гонщиками

«Потеря мотивации, появление подружки». Хельмут Марко — о причинах потери формы гонщиками
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признался, что был впечатлён скоростью новичка «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, но считает, что пока рано слишком нахваливать его.

«Я был впечатлён его скоростью в Монце [в первой тренировке Гран-при Италии]. Но ещё рано говорить, повторит ли он путь Макса Ферстаппена. Макс — это Макс. Сначала Кими должен это доказать. Бывает, гонщики теряют мотивацию, у них появляется подружка или они теряют хватку. Всё это уже случалось», — приводит слова Марко Planet F1.

Напомним, 18-летний Андреа Кими Антонелли в следующем сезоне будет выступать за «Мерседес», где он заменит уходящего в «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

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