Ральф Шумахер: Хорнера немного переоценили

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение о причинах ухода множества ключевых сотрудников из «Ред Булл».

«Думаю, когда люди так долго и успешно работают вместе, они хотят улучшить своё собственное положение. Но это не всегда возможно в их текущей среде. Если они получают финансово интересные предложения со стороны, то начинают искать что-то новое. Поэтому я бы не связывал это исключительно с Кристианом Хорнером.

Дитрих Матешиц держал все эти нити в своих руках и всегда ясно давал понять, как всё должно происходить. Сейчас этого фактора больше нет. Думаю, команде этого не хватает и Хорнеру этого не хватает.

Хорнер — человек с невероятным опытом, он отлично справляется со своей работой, но, если посмотреть на последний год, его, возможно, немного переоценили, когда он был предоставлен самому себе», — приводит слова Шумахера RacingNews365.