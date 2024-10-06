Фелипе Масса: я сражаюсь не с Льюисом Хэмилтоном

Бывший пилот Формулы-1 бразилец Фелипе Масса объяснил мотивы своей судебной тяжбы с ФИА за пересмотр итогов сезона-2008, а также рассказал, какого решения хочет добиться.

«Спустя 15 лет услышать, что они уже в 2008 году всё знали и решили вообще ничего не делать. Это было для меня уж слишком.

Чего я определённо добиваюсь, так это того, чтобы меня признали. Признали чемпионом, потому что я этого заслуживаю. И я сражаюсь не с Льюисом [Хэмилтоном]. Льюис не имеет к этой битве вообще никакого отношения.

То что произошло в той гонке, было неправильным для спорта. Я борюсь за отмену результатов той гонки. В этом моя борьба», — приводит слова Массы Motorsport-Total.

Напомним, на Гран-при Сингапура – 2008 команда «Рено» подстроила аварию Нельсиньо Пике, чтобы Фернандо Алонсо смог одержать победу. В той гонке Масса столкнулся с проблемами на пит-стопе, сошёл и во многом из-за этого упустил победу в чемпионате.