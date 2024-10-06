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Хорнер рассказал о влиянии Риккардо на Ферстаппена в начале карьеры

Хорнер рассказал о влиянии Риккардо на Ферстаппена в начале карьеры
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Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как легкомысленное отношение Даниэля Риккардо оказало значительное влияние на Макса Ферстаппена, превратив молодого нидерландца в доминирующего гонщика.

«Когда Макс пришел в команду, он был ещё совсем молодым щенком. Риккардо не относился к жизни слишком серьёзно, наслаждался каждым моментом и тем самым оказал большое влияние на Макса.

Даниэлю нравилось то, что он делал. Он считал большой честью быть гонщиком Формулы-1. Просто иногда он делал глупости», — приводит слова Хорнера GP Blog.

Напомним, после Гран-при Сингапура было официально объявлено, что Риккардо покидает «РБ» и вместо него будет выступать резервный гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон.

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