Голливудский актёр Киану Ривз занял 24-е место во второй гонке в Индианаполисе

Знаменитый голливудский актёр Киану Ривз, исполнитель роли Нео в фильме «Матрица», занял 24-е место во второй гонке финального этапа сезона североамериканского Кубка Toyota Gazoo Racing, который прошёл в Индианаполисе. Выступая за рулём машины Eagles Canyon Racing powered by Fast Track под номером 92, Киану финишировал 25-м из 33 участников.

В квалификации Ривз показал 31-й результат. В первой гонке этапа он занял 25-е место, при этом допустил вылет с трассы, но смог вернуться и продолжить гонку. Во второй гонке этапа он финишировал на одну позицию выше.

Это был дебют Киану на профессиональном уровне. В 2009 году он выиграл гонку Toyota Grand Prix of Long Beach среди знаменитостей.

60-летний канадский актёр является заядлым поклонником автоспорта. Он был ведущим документального фильма «Браун: Невероятная история Формулы-1» и не раз приглашался в паддоки Формулы-1, MotoGP и IndyCar.