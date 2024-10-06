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Гонщик Формулы-1 Валттери Боттас финишировал в велогонке на чемпионате мира

Гонщик Формулы-1 Валттери Боттас финишировал в велогонке на чемпионате мира
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Сегодня, 6 октября, состоялась гонка чемпионата мира по гравийному велоспорту (UCI Gravel World Championships). В ней принял участие действующий гонщик Формулы-1 Валттери Боттас. Выступая вместе со своей возлюбленной австралийской велогонщицей Тиффани Кромвель, финский гонщик «Кик-Заубера» занял 133-е место из 247 участников в возрастной категории 35-38 лет.

Старт гонки прошёл в немецком городе Галле, а финиш состоялся в бельгийском Лювене.

Ранее стало известно, что Боттас затребовал у «Кик-Заубера» на сезон-2025 более высокую зарплату, что вызывает сложности в подписании нового контракта с гонщиком. Теперь принадлежащая концерну «Ауди» швейцарская команда рассматривает возможность замены Боттаса на Мика Шумахера.

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