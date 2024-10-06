Штайнер: Заку Брауну нужно любезничать с Вассёром, а не с Хорнером

Бывший руководитель «Хааса», ныне эксперт на немецком телевидении Гюнтер Штайнер посоветовал генеральному директору «Макларена» Заку Брауну налаживать хорошие отношения не с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером, а с боссом команды «Феррари» Фредериком Вассёром.

«У «Феррари» и «Мерседеса» немного схожие колебания формы, у них похожий рисунок. В Сингапуре Карлос Сайнс и Шарль Леклер допустили ошибки, иначе они оба были бы на подиуме.

Именно «Феррари» решит судьбу чемпионата в зачёте пилотов. Важно то, сколько очков они смогут украсть у Макса Ферстаппена. Так что Заку Брауну нужно любезничать с Фредом Вассёром, а не с Кристианом Хорнером! Это Фред ему помогает. Зак умеет располагать к себе. После Сингапура он примирился с Кристианом. Но он украдёт чемпионство, и они этого даже не заметят», — сказал Штайнер в подкасте Red Flags.

После 18 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 52 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 41 очко.