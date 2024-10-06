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Льюис Хэмилтон поддержал команду НФЛ, совладельцем которой он является

Льюис Хэмилтон поддержал команду НФЛ, совладельцем которой он является
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон воспользовался четырёхнедельной паузой в чемпионате, чтобы поддержать команду Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Денвер Бронкос», совладельцем которой он является.

Льюис Хэмилтон и «Денвер Бронкос»

Льюис Хэмилтон и «Денвер Бронкос»

Фото: Пресс-служба Denver Broncos

Пилот «Мерседеса» стал совладельцем «Денвер Бронкос» три года назад. В эти выходные он проводит время с игроками накануне их матча с «Лас-Вегас Райдерс».

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон интересовался покупкой команды MotoGP. Представитель Льюиса присутствовал на этапе MotoGP в Ассене (Нидерланды) и общался с руководством «Грезини Рэйсинг».

Напомним, со следующего года Хэмилтон будет выступать за итальянскую команду «Феррари».

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