Льюис Хэмилтон поддержал команду НФЛ, совладельцем которой он является

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон воспользовался четырёхнедельной паузой в чемпионате, чтобы поддержать команду Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Денвер Бронкос», совладельцем которой он является.
Льюис Хэмилтон и «Денвер Бронкос»
Фото: Пресс-служба Denver Broncos
Пилот «Мерседеса» стал совладельцем «Денвер Бронкос» три года назад. В эти выходные он проводит время с игроками накануне их матча с «Лас-Вегас Райдерс».
Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон интересовался покупкой команды MotoGP. Представитель Льюиса присутствовал на этапе MotoGP в Ассене (Нидерланды) и общался с руководством «Грезини Рэйсинг».
Напомним, со следующего года Хэмилтон будет выступать за итальянскую команду «Феррари».