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Фернандо Алонсо рассказал об ограничениях работы с аэродинамической трубой «Мерседеса»

Фернандо Алонсо рассказал об ограничениях работы с аэродинамической трубой «Мерседеса»
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал об ограничениях работы с аэродинамической трубой «Мерседеса», которой сейчас пользуется его команда в преддверии ввода в эксплуатацию своего абсолютно нового аэротуннеля.

«В ближайшие несколько месяцев нас ждут хорошие вещи, особенно это касается аэродинамической трубы. Я бы сказал, что это для нас переломный момент. Сейчас мы используем аэродинамическую трубу «Мерседеса» и, очевидно, ограничены по времени, ограничены по дням, когда нам разрешают туда приехать и так далее. Поэтому я считаю, что иметь собственную аэродинамическую трубу и использовать её как тебе хочется в те моменты, когда это необходимо, — это будет огромным шагом вперёд», — приводит слова Алонсо Planet F1.

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