Расселл: за первый год работы с Хэмилтоном я узнал больше, чем за три года в «Уильямсе»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл отметил ценность совместной работы с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном и рассказал, что многому у него научился.

«Когда ты оказываешься в гуще событий, ты учишься быстрее. По своему опыту могу сказать, что за первый год работы с Льюисом я узнал больше, чем за три года в «Уильямсе».

Каждый чемпион мира — быстрый гонщик. Вы можете посадить его в топ-команду в первый же год, и он поедет, как это сделал Льюис в «Макларене». Уверен, что Шарль Леклер или Макс Ферстаппен добились бы хороших результатов и в меньшей команде, чем «Феррари» и «Ред Булл». Может быть, у них была бы одна-две ошибки, но это часть процесса. И Антонелли извлечёт свои уроки. У тебя либо есть скорость, либо её нет. У Кими она есть», — приводит слова Расселла Planet F1.